Prefeitura de São João do Ivaí prorroga o prazo para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo

O prazo para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo com desconto de 20% venceu na segunda-feira (17), mas, devido às mudanças que foram aplicadas esse ano, com a emissão exclusiva da guia pela internet, o poder público entende que muitas pessoas não quitaram a taxa por desconhecerem que o documento não será entregue à domicílio, como nos anos anteriores.

O prefeito Fábio Hidek Miura então assinou decreto que foi publicado em diário oficial, prorrogando o prazo para pagamento à vista com desconto de 20% até a sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Para emitir a guia, o cidadão deve acessar o portal da prefeitura na internet: www.saojoaodoivai.pr.gov.br. O botão para acesso está localizado no meio da página - Taxa de Coleta de Lixo (veja na figura). Basta clicar para abrir uma nova página. Clique em “Gerar Boleto” e na sequência preencha os campos com o número do CPF/CNPJ, número da matrícula da conta de água e seleciona a cidade.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode procurar o setor de Tributação, localizado na recepção da prefeitura. Para acessar diretamente a página para emissão da guia, clique aqui: http://www.sbk.net.br/sanepar/contact.html