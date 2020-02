Marilândia do Sul conquista micro-ônibus adaptado

O micro-ônibus poderá ser utilizado por todos os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social, como o de atendimento ao público infantil e da terceira idade, além de transportar alunos dos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pela Prefeitura.

Só a faixa informativa, colocada nas janelas laterais, com o valor do investimento superior a R$ 279 mil, não é capaz de trazer a noção da importância dessa conquista para os moradores da cidade. Algo que será mais simples de entender, quando crianças e principalmente os idosos puderem ser vistos viajando com segurança e comodidade, o que deve acontecer já na semana que vem.

São 24 lugares distribuídos em um moderno veículo de transporte de passageiros, onde a acessibilidade é uma das principais características, com a inclusão de um assento com elevador automático, que simplesmente retira um dos bancos para fora do veículo e permite que qualquer pessoa com mobilidade reduzida possa entrar no micro-ônibus sem a necessidade de usar as escadas.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social, Vanessa Ferreira, essa tecnologia será uma das ferramentas mais utilizadas, prioritariamente pelos grupos da terceira idade durante os deslocamentos que são comuns entre as ações. "Temos senhoras e senhores que participam das atividades oferecidas, mas possuem dificuldades de locomoção, todos serão beneficiados com o uso do sistema."

Atualmente, um bom exemplo do quanto o veículo será útil, são as aulas de tai chi chuan, oferecidas gratuitamente todas as quartas-feiras no centro de cultura, atividade que conta com a participação de idosos da cidade e moradores de São José e de Nova Amoreira, todos trazidos e levados com veículos da Prefeitura Municipal.

Adquirido com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o veículo já está exposto para apresentação à comunidade na sede da Prefeitura Municipal, ação que deve seguir até o final desta semana, enquanto todas as documentações estão sendo concluídas para a entrega oficial e uso da comunidade.