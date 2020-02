Idoso é vítima de roubo em estrada rural de Faxinal

A Polícia Militar (PM) de Faxinal atendeu na tarde de segunda-feira (17), por volta das 18 horas, uma ocorrência de roubo na localidade de Três Barras. Foi levado da vítima de 90 anos de idade aproximadamente R$ 700,00.

O idoso relatou aos policiais que estava no carro dele, um GM/Classic cinza, na estrada que dá acesso a Fazenda do Maluf com uma mulher de aproximadamente 40 anos, momento que chegou um homem, pele branca, aproximadamente 1,80m de altura, e de posse de um canivete deu voz de assalto e roubou o dinheiro dele.



Relatou ainda, que após subtrair seus pertences, durante um momento de distração do ladrão, ele entrou no carro e saiu rapidamente deixando para trás o autor dos fatos, bem como a mulher que se encontrava com ele, indo até a borracharia do “Juba” pedir socorro.

O idoso não soube informar o nome da mulher, disse apenas que era a irmã de um conhecido, e que o canivete usado pelo autor estava dentro do veículo, o qual foi devidamente apreendido para apresentação à autoridade policial.

Os policiais realizaram diligencias por toda a região, porém sem êxito em localizar a mulher, e o autor dos fatos.