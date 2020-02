Na madrugada de segunda-feira (17), por volta das 3h30, o morador de uma residência na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara em Ivaiporã, acordou com barulho no quintal. Ao verificar viu que uma janela estava quebrada e um homem corria pelos fundos da casa. Foi furtado um cachorro da raça fila de oito meses de idade.