Radar tem lente direcionada para o céu, em Jardim Alegre

Um radar que deveria estar direcionado para da rodovia está com as lentes voltadas para o céu, na PR-082, entre Jardim Alegre e Lidianópolis.

Um morador das redondezas flagrou o momento que um homem escalou o poste e mudou a direção do radar. Dessa maneira, o equipamento não consegue registrar as placas dos veículos que passam pelo trecho em alta velocidade.

Ainda segundo a testemunha, o local é muito perigoso e após a instalação do radar os acidentes deixaram de acontecer.

(Com informações do Blog do Berimbau)