Condutora fica ferida após ser fechada por caminhão e capotar veículo, em Borrazópolis

Uma mulher ficou ferida após capotamento no início da tarde desta segunda-feira (17), na PR-453, em Borrazópolis. A motorista, que estava sozinha no veículo, disse que o acidente aconteceu porque ela foi fechada por um caminhão.

A condutora, que dirigia um Tracker LTZ com placas de Faxinal, estava voltando de Maringá quando foi fechada pelo veículo de carga. Ela sofreu ferimento médios e foi encaminhada ao hospital. No veículo ela levava uma gata que acabou fugindo após o acidente.

(Com informações do Blog do Berimbau)