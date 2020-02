Um jovem de 19 anos de Jandaia do Sul está desaparecido desde às 5 horas do último sábado (15). Segundo a Polícia Militar de Apucarana, Gabriel Henrique Garcia estava usando um shorts azul claro e uma camiseta azul escura.

Gabriel, ainda de acordo com a PM, mora no Jardim Vila Rica, em Jandaia do Sul.