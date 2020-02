Cozinheiras sofrem queimaduras após panela de pressão explodir em Maringá

Duas cozinheiras sofreram queimaduras de 1°grau após a explosão de uma panela de pressão em Maringá. O acidente de trabalho aconteceu no sábado (15), em um restaurante na Avenida Morangueira.

As mulheres de 47 e 49 anos, foram socorridas por uma equipe do Siate dos Bombeiros e foram levadas ao Hospital Universitário Regional de Maringá. Segundo os socorristas as vítimas sofreram queimaduras na face e braços, porém estavam fora de perigo.



Segundo um funcionário do restaurante, uma das vítimas manuseava a panela quando aconteceu a explosão.

Elas seguem internadas.