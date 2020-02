Criança morre após acidente na BR-369 em Juranda

Uma criança de cinco anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros na BR-369, em Juranda, na noite de domingo (16).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na altura do km 420, por volta das 20h.

Um dos carros fez uma ultrapassagem e bateu de frente em um veículo no acostamento do sentido contrário da estrada, de acordo com a PRF.

A criança e dois feridos estavam no carro que fez a ultrapassagem. Outra pessoa que foi socorrida com lesões graves estava no carro que foi atingido no acostamento.

Os três feridos foram socorridos e encaminhados a um hospital. O corpo da criança de cinco anos foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.

(Com informações G1)