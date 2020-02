Homem atira na cabeça de mulher na frente dos filhos em Ângulo

Uma mulher de 35 anos foi assassinada com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na noite de domingo (16), na Rua Paschoal Bianchini, na frente da própria casa da vítima, na cidade de Ângulo, região de Maringá.

Segundo a Polícia Militar (PM) Daiane Aparecida Fernandes foi assassinada na frente de seus três filhos, sendo duas adolescentes e um menino de oito anos.

Conforme testemunhas acontecia um churrasco na casa da vítima. Daiane estava na frente da residência, quando um homem se aproximou e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima.

Testemunhas repassaram as características do suspeito. A PM realizou buscas e encontrou o homem em um bar. Ele contou que deu uma carona o autor do crime, que seria um conhecido da vítima.

O homem levou a PM até uma plantação de soja onde a arma usada no crime foi jogada. A equipe encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.

O suspeito foi preso, o homem que seria o autor dos disparos ainda não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o crime.