Prefeitura de Ivaiporã reinaugura Escola Bento Viana

A Escola Municipal Bento Viana, construída em 1960, foi reinaugurada pela Prefeitura de Ivaiporã, após passar por mudanças importantes, que incluíram piso de concreto polido, pátio elevado com telhas acústica, pintura, muro de lápis e calçada em paver. Além disso, a administração municipal executou obras na cozinha, lavanderia, banheiros (masculino e feminino) e calçada em paver.

Cada vez que chovia causava muitos transtornos devido à quantidade de goteiras, que também escorriam pelas paredes e inundavam os corredores, pondo em risco a segurança dos professores, alunos e demais funcionários.

A reinauguração aconteceu, na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, e contou com a presença do prefeito Miguel Amaral, primeira-dama Nair Amaral, vice-prefeito Ilson Gagliano, secretária municipal de Educação, Rose Sirço – e respectiva equipe de trabalho, diretora da Escola Municipal Bento Viana, Fátima Montanher Ribeiro, alunos, pais e moradores da Vila Nova Porã.

“Investimos muito na educação! Basta observar a qualidade das obras executadas na Escola Municipal Bento Viana e da merenda oferecida aos alunos da rede municipal de ensino – além do transporte escolar”, exemplificou o prefeito Miguel Amaral.

Segundo o prefeito a administração municipal irá trabalhar para oferecer mais melhorias à educação. “O próximo passo é implantar um parque infantil na Escola Municipal Bento Viana para que as crianças se divirtam nos intervalos”, anunciou Miguel Amaral.

Após agradecer a presença das autoridades, alunos, familiares e da comunidade, Grazieli Montanheri Ribeiro reconheceu o empenho da Prefeitura de Ivaiporã na execução das obras e explicou que faz 8 anos que luta pela reforma da Escola Municipal Bento Viana. “Não foi fácil! A falta de estruturas e a escuridão, por vezes, causavam desânimo. Agora, é gratificante me deparar com o resultado das reformas no pátio, pintura e nos banheiros”, observou a diretora.

Em seguida, Rose Sirço agradeceu à Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) pelas reuniões realizadas com o prefeito Miguel Amaral com o objetivo de executar as obras. “O prefeito Miguel Amaral foi corajoso por realizar as obras com recursos da Prefeitura”, afirmou Rose Sirço, que agradeceu aos diretores dos departamentos municipais envolvidos na execução das melhorias.

A reinauguração da Escola Municipal Bento Viana contou com a benção do ministro Jair Anacleto e do pastor Rubens Agripino – além de apresentações do Projeto Flauta, sob comando do professor Enildo Quintino, Canto Coral e dos alunos do 4º ano.

Por fim, aconteceu o descerramento da placa de reinauguração.