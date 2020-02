Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas em Marilândia do Sul

Uma jovem de 23 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas em Marilândia do Sul. Com ela a Polícia Militar (PM) encontrou cocaína e crack.

A PM recebeu uma denúncia por volta das 21h de domingo (16) informando que uma pessoa iria entregar drogas para alguém de outra cidade. A equipe foi até a Avenida Ponta Grossa equina com a Rua Paraná e flagrou uma mulher já conhecida no meio policial em atitude suspeita.

Conforme a PM, a mulher ao ver a viatura jogou algo no quintal. Ela foi abordada. A equipe encontrou duas porções grandes de crack que pesaram 26 gramas.

A PM foi até a casa do avô da jovem, residência que ela mora de favor. No quarto da suspeita foi encontrado uma sacola com 5,4 gramas de cocaína e dinheiro, possivelmente da venda de drogas.

Segundo a PM, o celular da jovem tocou várias vezes, mas ela não atendeu as ligações. Ela confessou que entregaria as drogas para uma pessoa de outra cidade, mas não informou quem era.

Ela foi presa e levada para a delegacia da cidade.