Homem sai para caçar e morre após levar tiro no abdome, em Cruzmaltina

Vílson de Souza, de 50 anos, morreu no domingo (16), após ser baleado no abdome durante uma caça com amigos. O caso foi registrado em uma mata, próximo ao trevo da Coamo, no município de Cruzmaltina.

Segundo registro do Boletim de Ocorrência da 6ª CIPM, pessoas que estavam no local disseram que ele estava caçando e não souberam informar o que teria acontecido. Sendo então realizado buscas nas proximidades com intuito de localizar o armamento e pertences da vítima, porém, sem êxito.

Populares informaram que Souza havia saído para caçar com dois amigos. Também há informações que havia outros caçadores no local.

O Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã. A 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal investiga o caso.