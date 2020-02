Acidente no trevo de Jandaia do Sul provoca ferimentos em mãe e filha 

Um acidente envolvendo uma Saveiro e uma S10 aconteceu por volta das 18h30 deste domingo (16) na BR-376, em Jandaia do Sul, no trevo de entrada da cidade. Mãe e filha ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil de Jandaia do Sul, na S10 com placas de Arapongas, estavam quatro pessoas, entre elas mãe e filha. Vânia Sartori Silva de 44 anos e Gabriela Larissa da Silva de 17. A mulher sofreu suspeita de fratura na clavícula e a jovem, algumas escoriações. As duas foram levadas até o Hospital da Providência, em Apucarana.

Na Saveiro estava apenas a motorista, que não se feriu. As outras duas pessoas que estavam na S10 sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu.

Segundo testemunhas, a princípio a S10 estava no trevo e teria cruzado a rodovia. As causas serão apuradas.