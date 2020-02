Condutor de motocicleta com placa falsa é preso pela PRF em Ibiporã

Durante ronda na BR 369, na tarde deste domingo (16), em Ibiporã, foi abordada uma motocicleta com dois ocupantes, sendo o passageiro um menor de 16 anos.

O condutor, de 34 anos, informou que não possuía CNH e também não portava o documento do veículo (CRLV). Após consultas aos sistemas, foi verificado que a placa aparente na motocicleta pertencia a outro veículo, com características diferentes (outra cor).

O chassi da motocicleta também possuía indícios de adulteração. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Ibiporã pelo crime do art. 311 do código penal (adulteração de sinal identificador), com pena de reclusão de 3 a 6 anos.