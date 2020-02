José Victor Alves, de 60 anos, morador no distrito de Santa Barbara, morreu na tarde de sábado (15), após sofrer queda de moto na estrada rural Pedro Galeano, próximo à localidade de Palmeirinha, em Ivaiporã.



De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 16h30, os policiais de plantão deslocaram ao local do acidente, onde a equipe do SAMU prestava o atendimento médico, mas a vítima não resistiu. Sendo então acionado o IML para as providências.