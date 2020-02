Ladrão foge após vítima começar a gritar em Faxinal

Uma mulher caminhava pela Rua Candido Bastiani quando na esquina com

Rua José Oscar Vieira foi abordada por um homem que deu voz de assalto. A mulher começou a gritar e ladrão fugiu sem levar nada.

Ela relatou a Polícia Militar, que quando o indivíduo deu voz de roubo viu ele colocar a mão na cintura, empunhando algo. Foi então que começou a gritar socorro, onde um cidadão saiu de dentro da casa e passou a gritar com autor do roubo que fugiu.

O homem chegou a correr atrás do autor, que novamente fez menção de estar armado, e após pular o muro entrou no colégio Tancredo Neves. Tanto a vítima quanto o cidadão reconheceram o autor. Diante do fato a equipe policial realizou patrulhamento com intuito de localizar o ladrão, porém sem êxito.