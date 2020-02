PM prende quatro pessoas por embriaguez ao volante na região, três após envolvimento em acidente

Policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu no sábado (15), quatro motoristas por embriaguez ao volante na região, três deles, após se envolverem em acidentes de trânsito.

Conforme o Boletim de Ocorrência, em dois acidentes registrados na cidade de Faxinal, os motoristas fugiram do local sem prestar socorro às vítimas. O primeiro foi por volta das 16 horas na Avenida Brasil, próximo a APAE, entre um Gol azul e uma motocicleta.

O condutor envolvido no acidente foi localizado na Rua Antônio Garcia da Costa, e desembarcou do veículo escorando na porta para não cair, ele também não possuía CNH/PPD. Foi realizado o teste do etilômetro que aferiu 0,51mg/l, vindo a considerar 0,46mg/l.

Ainda em Faxinal, por volta das 17 horas, um motorista fugiu após colidir a camionete Strada vermelha com uma motocicleta na Rua Dominicanos esquina com Rua Manoel Moreira Vidal. A equipe da PM encontrou a camionete chegando ao trevo de acesso a Faxinalzinho. Em visível estado de embriaguez foi perguntado se o motorista tinha interesse em realizar o teste do etilômetro, o mesmo respondeu que não.

Em Ivaiporã, o motorista detido também havia fugido depois de colidir por volta das 18 horas na traseira de um veículo que estava estacionado na Rua Emilio Ganzert. Populares que estavam no local relataram que o indivíduo dirigia um Onix branco e apresentava sinais de embriagues. Os policiais localizaram o veículo, próximo à entrada de Furnas. Foi oferecido o teste do etilômetro, mas o condutor negou a fazê-lo.

Em Borrazópolis o caso foi registrado na primeira hora da madrugada na Rua Pará, nas proximidades do Bairro Jardim Pôr do Sol. Durante abordagem a equipe policial constatou que o mesmo apresentava claros sinais de embriaguez. Perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo afirmou que sim. Em revista no interior do veículo a equipe encontrou um litro de coquetel Miskov, com o liquido pela metade. Ele optou por não fazer o teste do etilômetro.