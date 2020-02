Safra de soja deve superar 1 mi de t na região

Com clima favorável, a colheita de soja inicia com expectativa de super safra. Segundo estimativa do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), as regiões de Apucarana e Ivaiporã devem colher neste ano mais de 1 milhão de toneladas do grão.

Nos 15 municípios da regional de Ivaiporã, a expectativa é de safra recorde com um aumento de produção de 45,8% em relação à safra anterior. Os produtores deverão colher 608 mil toneladas. A colheita foi iniciada nesta semana em área 160 mil hectares. Na temporada passada, foram colhidos 417 mil toneladas em área plantada de 157,4 mil ha. A média regional esperada pelos produtores para esta temporada é de 3,8 mil quilos por hectare, o que equivale a 153 sacas por alqueire. Na safra anterior, a estiagem afetou o desenvolvimento do grão e a produção foi de pouco mais de 2,6 mil quilos por hectare.

Conforme o engenheiro agrônomo do Deral, Sergio Carlos Empinotti, nesta safra, com as chuvas mais regulares e a melhoria da umidade do solo, as plantas tiveram ótimo desenvolvimento. “Estamos iniciando a colheita neste momento em algumas áreas isoladas, mas o forte da safra ocorre nos próximos 15 dias. A colheita está rendendo bem, sendo que em algumas áreas temos produtores produzindo até 190 sacas. Mas de um modo geral, se não houver problemas na colheita, o produtor aqui da região vai alcançar acima de 3,500 quilos por hectare. Esperamos ter um recorde na produção e produtividade”, comenta.

Para o agrônomo, o bom resultado também é influenciado pela tecnologia adotada pelos produtores da região. “É um conjunto, bom tempo, variedades novas, adubação certa. Os produtores têm sido mais cautelosos e mais eficientes na produção da soja”, comenta.

Outra boa notícia para os produtores, é o preço. Em Ivaiporã, a soja estava sendo comercializado por R$ 78,30 a saca. Na safra anterior, a cotação era vendida por volta dos R$ 68,00. “Os preços estão bons e se mantendo. A demanda internacional é boa. A China, que é a grande compradora, está voltada para o mercado da América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai, sendo que o maior produtor é o Brasil”.

Nas áreas colhidas de soja, já é possível ver as plantadeiras fazendo a semeadura do milho da segunda safra. “Hoje o milho segunda safra aqui na região passou a ser a safra principal da cultura, mais que a safra normal, que é plantada nos meses de setembro e outubro. Então, assim que se colhe a soja, o produtor não está perdendo tempo”, destaca.

Clima favoreceu a cultura

Na região de Apucarana, a safra do grão também deve avançar em produção. Segundo Paulo Franzini, economista do Deral de Apucarana, a expectativa para a colheita deste ano deve aumentar 14% em relação à safra anterior. Em 2019, ele explica que foram colhidos em 124.625 hectares cerca de 405.450 mil toneladas de soja,uma produtividade média de sendo 3.253 quilos por hectare. “No ano passado o clima não favoreceu porque faltou chuva em nossa região”, esclarece.

Para este ano, Paulo diz que a área de colheita é a mesma. No entanto, o volume de produção deve subir para 461 mil toneladas, ampliando a média para 3,7 mil quilos por hectare. O desempenho está diretamente relacionado ao favorecimento do clima. “Nosso clima está bom e a chuva é regular em nossa região. A colheita começou e segue até dia 10 de março”, ressalta.