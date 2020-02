Idosa se queima com óleo de cozinha em shopping de Londrina

Uma mulher, de 60 anos, se queimou com óleo de cozinha dentro do restaurante de um shopping de Londrina, no norte do Paraná, no início da tarde deste sábado (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa teve 13% do corpo queimado. A parte do corpo mais atingida foi o ombro esquerdo, segundo os socorristas.

O caso ocorreu na Avenida Tiradentes, no Jardim Shangri-Lá A.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para fazer o atendimento.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário, conforme os bombeiros.

(G1