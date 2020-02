Criminosos abatem novilha e furtam carne em sítio no Bairro Fogueira 

No Bairro da Fogueira, no município de Borrazópolis uma novilha Nelore de aproximadamente 12 arrobas, foi abatida por criminosos que deixaram apenas as vísceras e a cabeça do animal.

O caso foi registrado pelo proprietário na manhã de sexta-feira (14) no Destacamento da Polícia Militar de Borrazópolis. Ele relatou que foi sitio pela manhã, como faz costumeiramente, e ao realizar a contagem notou os animais agitado, e percebeu um dos animais com ferimento causado por arma de fogo.

Ao realizar buscas pelo sítio encontrou apenas as vísceras e a cabeça da novilha sendo toda a carne subtraída.