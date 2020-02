Homem é atropelado ao prestar socorro a acidente no trevo de Ivaiporã

Um motorista foi vítima do acidente que ele estava socorrendo na noite de sexta-feira (14), no trevo de Ivaiporã, que fica nas proximidades da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar. O motorista do carro que atropelou a vítima também ficou ferido gravemente.

Conforme a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 22h30, após um veículo Nissan que seguia sentido Manoel Ribas para Jardim Alegre furar pneu em um buraco, perder o controle da direção e parar no canteiro central.



A vítima teria parado para auxiliar o motorista do Nissan com o pneu furado, mas acabou sendo atropelado por um Fiat Pálio, que trafegava sentido Jardim Alegre a Manoel Ribas. A vitima atropelada foi socorrida pelo Samu com ferimentos médios.

O motorista do Pálio que após o atropelamento caiu com o carro dentro do canteiro central ficou ferido gravemente. Ele foi socorrido e levado para um hospital de Ivaiporã e, em seguida, transferido para o Honpar, de Arapongas.

Ainda durante o acidente, um terceiro veículo, um Corolla, também acabou se perdendo no Trevo e caiu no barranco. Neste caso houve apenas danos materiais.

em sinalização e com buracos na pista, o local tem sido alvo de reclamações dos motoristas, que pedem solução ao DER.

* Com informações Blog do Berimbau