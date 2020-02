Foragido da Colônia Penal Industrial de Maringá é preso em Jandaia do Sul

Um homem foragido da Colônia Penal Industrial de Maringá (CPIM) foi preso na noite de sexta-feira (14), na região da Vila Rica, em Jandaia do Sul. No local a polícia também apreendeu uma pequena porção de maconha, dinheiro e objetos supostamente oriundos de furto.

A ocorrência começou após a polícia receber informação que o rapaz encontrado morto no começo da semana era de Maringá e estaria traficando drogas com ajuda de outro suspeito.A polícia então foi até o local e se deparou com um casal que ao invés de seguir pela rodovia, seguiu em direção a linha férrea.

Os policiais então abordaram o casal e visualizou a mulher dispensar duas pedras de crack. Ambos assumiram a posse da droga e segundo a polícia possuem diversas passagens por furto e receptação.

Na sequência a PM foi até a casa de onde os dois haviam saído. No local encontraram um homem que estava usando nome falso, pois havia fugido da Colônia Penal Industrial de Maringá (CPIM), em abril de 2019.

Na casa também foram encontradas pedras de crack, mais uma porção de maconha, máquina de cortar grama a

combustão e um capacete. Todos os suspeitos foram encaminhados á delegacia e os objetos e as drogas apreendidos.