Uma carreta, que estava carregada com soja, tombou em cima de um carro em Céu Azul, no oeste do Paraná. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista que manobrava a carreta, bateu no canto de um salão de beleza e tombou em cima do veículo de uma cliente, que estava no estacionamento.

Por sorte não tinha ninguém dentro do carro. Nenhuma pessoa se feriu.

Com informações, G1