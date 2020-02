PM recupera moto furtada e prende homem por receptação

Na noite de sexta-feira (14), a Polícia Militar de Grandes Rios recuperou uma motocicleta Honda CG 125 com alerta de furto e prendeu um homem por receptação. O autor relatou que sabia que a moto era furtada e havia comprado em Londrina.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação ocorreu por volta das 21 horas, após a equipe receber denúncia anônima. Em patrulhamento próximo ao posto trevo de Grandes Rios obteve êxito em localizar a motocicleta. Porém, o condutor empreendeu fuga pela rodovia PR 451 e entrou em um cafezal, onde abandonou a motocicleta.

Por volta as 23 horas, os policiais receberam informação que o suspeito teria sido visto no Posto Trevo e conseguido carona com o motorista de um Gol branco que teria ido ao local abastecer.

Durante deslocamento a equipe localizou e abordou o Gol na Av. das Flores próximo ao Café Grandes Rios, sendo então dado voz de prisão ao carona.

Perguntado ao autor se tinha conhecimento que a motocicleta era produto de furto, o mesmo respondeu que sim, e relatou que adquiriu a motocicleta na cidade de Londrina, em uma chácara próximo ao posto de combustível Formigão.