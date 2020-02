O novo edital de sorteio público para as vagas remanescentes dos cursos técnicos de nível médio e superior do campus Ivaiporã foi publicado. O sorteio será realizado no dia 19 de fevereiro (quarta-feira) e as informações referentes aos horários e a documentação necessária para participação estão nos editais.

Há vagas para os cursos de Eletrotécnica Integrado, Informática Integrado, Licenciatura em Física e Tecnologia em Agroecologia. Para acessar ao edital, clique aqui.