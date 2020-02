PRE apreende mais de 300 kg de maconha em Rolândia

Mais de 300 kg de maconha foram apreendidas na manhã desta sexta-feira (14) em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Receita Federal na BR-369, em Rolândia. As drogas estavam em um HB20 com placas de Cascavel. Um segundo veículo, um VW Polo que seria usado como batedor, também foi apreendido. Três pessoas foram presas.

Segundo a PRE, o HB20 trafegada pela BR-369 quando foi visualizado pela equipe. Como o carro estava visivelmente pesado, os policiais retornaram para abordagem. O veículo acabou sendo localizado dentro do perímetro urbano de Rolândia, no Jardim São Fernando.

O carro estava estacionado e o motorista estava no local. A maconha estava no interior do veículo, inclusive atrás dos bancos. Após pesada, a droga totalizou 323,59 kg

Durante o deslocamento, a equipe encontrou um VW/Polo com placas de Naviraí (MS) ocupado por duas pessoas. O carro foi parado e, após busca, foi localizado um rádio transmissor. Como o mesmo tipo de equipamento era transportado no HB20, a suspeita era que o veículo fosse usado como batedor. As drogas, os dois carros e os três detidos foram encaminhados para Delegacia de Rolândia.