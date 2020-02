Mulher é suspeita de atirar contra ex, em Londrina

Uma mulher teria atirado no ex-companheiro em Londrina, na manhã desta sexta-feira (14). O caso aconteceu na Vila Industrial, que fica na zona oeste da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher não aceita o fim do relacionamento, ela teria saído armada do prédio onde mora, caminhou cerca de 50 metros e foi até a casa do ex-companheiro.

A suspeita invadiu a residência do ex-companheiro e, conforme a PM, deu pelo menos dois tiros nele.

O homem de 43 anos foi atendido pelos socorristas do Siate dos Bombeiros e pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital Evangélico em estado grave. Um dos tiros atingiu a região do pescoço, e o homem perdeu muito sangue.

Depois do crime, a mulher fugiu correndo. A PM realizou buscas, mas até o momento a suspeita não foi encontrada.

