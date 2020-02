Homem é atropelado pelo próprio carro em Londrina

Um homem sofreu ferimentos graves após ser atropelado pelo próprio carro, na noite de quinta-feira (13), em Londrina.

A vítima relatou aos socorristas dos Bombeiros, que tinha chegado do trabalho, guardado o carro na garagem e não sabe como o carro desceu e passou por cima dele.

O homem ficou debaixo do veículo até ser encontrado por um guarda que fazia rondas no bairro. Ele sofreu ferimentos no pé e queimaduras pelo corpo, porque o carro ainda estava com o motor quente.

Até a publicação desta reportagem, o homem estava internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário (HU) e o estado de saúde era estável.



