Prefeitura inicia galerias para asfaltar Jardim Alto da Glória

A Prefeitura de Ivaiporã tem previsão de investir aproximadamente R$2 milhões em infraestrutura no Jardim Alto da Glória – bairro construído nas laterais da Rua Emílio Gazert, sentido Vila Residencial de Furnas. Desse total, serão investidos com recursos próprios o valor de R$480 mil na construção de galerias de águas pluviais.

Além disso, serão empregados mais R$1,5 milhão em 12 mil metros quadrados de asfalto, garantindo a pavimentação de 11 ruas do Jardim Alto da Glória. Os recursos são provenientes de financiamento junto à Caixa Econômica.

“Trata-se de obras aguardadas, há 30 anos, pelos moradores, que passarão a ter melhores acessos e qualidade de vida”, comentou prefeito Miguel Amaral.

Na terça-feira, dia 11 de fevereiro, as obras de galerias pluviais foram executadas na Rua Tereré. Ermínia Bonfim, que vive, há 13 anos, na Rua Tereré, espera ansiosa pela conclusão do projeto. “Quando for concluída não teremos mais lama na porta de casa ou pó”, disse moradora.

Luci Cordeiro, que também vive na Rua Tereré, afirmou que a obra vai melhorar bastante a vida dos moradores. “Moro no final da rua, onde vem muita água quando chove. Por isso, a obra é uma benção”, garantiu Luci Cordeiro.

Na Rua Tereré, onde foi concluída a instalação de manilhas, serão executadas obras de poço de visita, ramais e boca de lobo, assim como nas Ruas Tupiniquins e Turunas, onde a Prefeitura também realiza obras de galerias de águas pluviais.

Castorina Rosendo aguarda melhorias há 20 anos. Ela vive na Rua Tupiniquins, onde também encontra-se em andamento obras de galarias pluviais. “Acredito que a obra irá melhorar a qualidade de vida, eliminar o barro e valorizar os imóveis”, opinou.