Motorista de carro foge após acidente com moto e deixa placa para trás,  em Ivaiporã

Um grave acidente entre um VW Fox com placas de Maringá e uma motocicleta com placa de Ivaiporã foi registrada na manhã desta sexta-feira (14), na Av. Paraíba esquina com Av. Minas Gerais. O motorista do Fox fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mas deixou a placa para trás.

Conforme informações do radialista Beto Borges, que se encontrava no local, o motoqueiro Emerson de 37 anos, morador de Ivaiporã teve fratura exposta na perna, ele foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A Placa do carro que foi deixada no local da colisão foi apreendida pela polícia.