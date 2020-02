Homem quebra vidro de veículo e reage a abordagem policial, em Lunardelli

Um homem foi preso no final da tarde de quinta-feira (13), depois de quebrar o vidro de um veículo Monza, e entrar em luta corporal com um policial durante a abordagem. O caso foi registrado na Rua Luiz Lourenço Nogueira, em Lunardelli. Ele havia discutido e ofendido o proprietário do carro.



Conforme o Boletim de Ocorrência, quando foi abordado pelos policiais militares, o autor reagiu e entrou em luta corporal com um policial. Mesmo no chão, o homem desferia chutes contra a equipe, vindo a lesionar a mão direita de um dos soldados. O autor teve escoriações nos braços.

Foi necessário o uso de algemas, já que o homem estava muito agressivo dizendo que ia matar todos. A vítima e autor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as medidas cabíveis.