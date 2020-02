Acidente na BR 376 deixa quatro feridos nesta quinta-feira (13)

Uma colisão frontal no Km 299 da BR 376 entre Ortigueira e Mauá da Serra, deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (13).

De acordo com informações da concessionária Rodonorte, o acidente ocorreu em um trecho duplicado da rodovia, na Serra do Cadeado, e envolveu um veículo Fiat Strada com placas de Francisco Beltrão e um veículo gol com placas de Ortigueira.

Uma das vítimas foi encaminhada pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Londrina. As outras 3 vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Apucarana.