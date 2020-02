Dois homens são presos na região durante Operação "Atroz" e "Irmandade" nesta quinta-feira (13)

Dois homens suspeitos de participar de uma organização criminosa foram presos pela Polícia Militar (PM) na manhã desta quinta-feira (13), em Borrazópolis e Faxinal. Em Borrazópolis, a polícia local deu apoio na operação, juntamente com a ROTAM e P2. Foram apreendidos drogas, dinheiro, rama e munições.

Os dois presos foram alvos de uma operação da PM deflagrada em quatro estados do Brasil com foco em Londrina, onde nove pessoas acabaram detidas, nesta quinta. A operação conjunta, que ocorreu, simultaneamente, tinha mandados a serem cumpridos nos municípios de Londrina, Cambé, Itambaracá, Jaguapitã, Apucarana, Rolândia, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Andirá, Faxinal, Borrazópolis, Sertanópolis, Piraquara, Rondonópolis (MT), São Paulo (SP) e Lagoa da Pedra (MA). Em Apucarana não houve prisões.



De acordo com a PM, a investigação em torno da quadrilha que agia no Paraná e em São Paulo, já durava cerca de um ano. Ao todo, foram presas 20 pessoas, em 16 cidades, que praticavam crimes como tráfico de drogas, roubo a mão armada e até assassinato. Alguns presos, que já estavam em cadeias, receberam voz de prisão novamente. Além do Paraná, foram detidos suspeitos em São Paulo, Mato Grosso e Maranhão.



Ainda segundo a PM, as ações têm alvos em comum tratando-se do combate de quadrilha com várias ramificações configurando principalmente atividades de crime organizado. Ao todo, seriam cumpridos 51 mandados de prisão e 59 mandados de busca e apreensão.