Cão Horus da PRE é campeão em torneio de faro

O cão Horus, do Canil da 2ª Cia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Londrina, foi o animal campeão do 2º Torneio de Faro de Narcóticos, promovido nesta quinta-feira (13) pela 5ª Companhia da Polícia do Exército, em Curitiba. O cão da raça pastor belga malinois disputou torneio com animais de várias unidades de órgãos de segurança pública. Participaram do torneio canis da Polícia Rodoviária Federal (PRF), PM, GMs, Denarc, PF, Exército, entre outros.

O torneio foi realizado em três etapas, envolvendo busca em veículos, busca em bagagens e em edificações. O torneio avalia a postura e emprego do animal e também da equipe envolvida. O cão Horus, que foi conduzido pelo soldado Graciano, não teve nenhuma falta em seu desempenho e obteve nota máxima. O cão foi o único a localizar também uma arma, que não era objetivo direto da competição, mas garantia nota bônus.



O cão é bastante utilizado no combate ao narcotráfico notadamente em linhas comerciais de ônibus atuando em uma série de apreensões.