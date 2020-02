Jandaia do Sul adquire brinquedos para os CMEIs

O Departamento Municipal de Educação de Jandaia do Sul realizou nesta semana a entrega de brinquedos para Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) do município, a fim de proporcionar às crianças da rede novas formas de aprendizado.



Brincar é fundamental para o desenvolvimento das crianças, e isso é fato comprovado por diversos estudos. Através do lúdico, os brinquedos contribuirão como instrumentos de estimulação do desenvolvimento motor cognitivo e afetivo.

No momento da entrega estavam presentes, a Coordenadora da Educação Infantil Glaucia Laurentino, as diretoras dos CMEIS, Patricia Colauto( Pedacinho do Céu), Silvana Aparecida da Silva Antonio(Criança Feliz), Katia Cilene Oribes da Silva Pelissari (Delfina Vinholi), e a Diretora de Educação Jucimara Tomazini.

Os brinquedos foram adquiridos com recursos do FNDE, que estavam disponíveis desde 2012 e foram liberados apenas agora. A verba foi destinada para compra de brinquedos dos 3 CMEIS citados.