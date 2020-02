Sete policiais civis são presos durante operação que investiga desvio de carga, em Londrina 

Sete policiais civis foram presos durante operação que investiga desvio de carga, deflagrada na manhã desta quinta-feira (13), em Londrina. Além das prisões, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos servidores.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, os suspeitos têm idades entre 35 e 49 anos. Entre os presos estão os que exercem as funções de superintendente e de chefe de investigação de furtos e roubos na Subdivisão Policial de Londrina.

Todos foram presos mediante mandados de prisão temporária. A suspeita é que eles desviaram cargas apreendidas em proveito próprio, no desempenho de suas respectivas funções. Os servidores são investigadores de polícia que trabalham na cidade.

Participaram da ação 45 policiais civis de todo o Estado. O delegado da PCPR, Marcelo Lemos, concederá entrevista coletiva para apresentar mais detalhes sobre a operação.

(Com informações do Bonde)