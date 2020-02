Um carro capotou e ficou de ponta cabeça na manha desta quinta-feira (13), em Manoel Ribas. O acidente aconteceu por volta das 6h30 na Rua XV de Novembro, em frente a Igreja Matriz.

Após capotar, o veículo atingiu outros dois carros que estavam estacionados na rua. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados para socorrer o motorista de 39 anos, contudo ele saiu ileso do acidente. As causas do acidente serão investigadas.

(Com informações do Blog do Berimbau)