Trator passa por cima de moto abandonada em lavoura

Na estrada do Jardim Florestal, em Jardim Alegre, no final da tarde de quarta-feira (12), um tratorista pulverizava a lavoura quando percebeu que o maquinário passou sobre algum objeto. Ao descer para verificar encontrou uma moto Honda CG 125 Fan com placa da cidade de Ivaiporã.

A Polícia Militar foi acionada, e em checagem ao sistema constatou que o veículo não tinha indicativo de furto ou roubo, apenas débitos junto ao DETRAN. Sem condições de circulação devido as avarias, a motocicleta foi guinchada e levada ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.