Funcionário de fazenda no Porto Ubá é encontrado morto em meio a pastagem

João Pedro Barreto, morador e funcionário da fazenda "Sobreira", no distrito de Porto Ubá foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (12), em meio a pastagem na propriedade rural.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrências, a vítima foi encontrada por companheiros de serviço e pelo patrão sem aparentes sinais vitais, e com possível fratura no pescoço. Acredita-se que ele tenha caído do cavalo, já que vítima utilizava um animal para vistoriar o gado.

A Policia Civil esteve no local e realizou os levantamentos. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã.