Prefeito de Ivaiporã assegura quase R$4 milhões para investir no Meio Ambiente

Em Brasília, o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, acompanhado do diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Alaercio Bufalo, participou da solenidade do Programa Nacional Lixão Zero da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, nesta quarta-feira, dia 12, quando houve a assinatura do decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, regulamentando a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, e obrigando empresas do setor a implantar sistemas de coleta de resíduo e a destinar corretamente.

A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto, onde foram assinados somente os 21 projetos aprovados dos mais de 1 mil apresentados pelas prefeituras – dentre eles, o projeto da Prefeitura de Ivaiporã.

Os recursos serão investidos na compra de novos caminhões, trator de esteira e outros equipamentos de coleta, reciclagem de lixo reciclável e compostagem de resíduos orgânicos.

O convênio assinado pelo prefeito Miguel Amaral é referente à aprovação de um projeto no valor de R$3.893.732,81 milhões, que foi apresentado pela Prefeitura de Ivaiporã ao Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento Municipal de Meio Ambiente, no âmbito do Programa Nacional Lixão Zero.