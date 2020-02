Homem furta moto em Califórnia e sofre acidente em Mauá da Serra

Um suspeito de furtar uma moto em Califórnia sofreu um acidente com o veículo nesta quarta-feira (12), na BR-376, em Mauá da Serra. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor abandonou a Honda CG 150 no local do acidente e fugiu.

O veículo havia sido furtado na Avenida Ponta Grossa, em Califórnia> o morador acionou a PM e contou que estacionou a moto e deixou a chave na ignição. Ele entrou em um estabelecimento e quando voltou flagrou um homem vestido com uma camiseta azul fugindo com sua motocicleta sentido a Rua São Francisco.

A moto foi recolhida após o acidente e deve ser devolvida ao proprietário. Até às 18 horas