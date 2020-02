Mulheres tentam entrar na cadeia com celulares e drogas nas partes íntimas, em Jandaia do Sul

Duas mulheres foram presas após tentarem entrar na cadeia com um celular e drogas, em Jandaia do Sul. Segundo os agentes do Departamento Penitenciário (Depen), as duas esconderam os objetos nas partes íntimas.

Segundo a polícia, os agentes perceberam que as duas estavam com comportamento suspeito encaminharam ambas para o Pronto Atendimento Médico (PAM).

Após serem examinadas e passarem por um Raio-X ficou confirmado que as duas escondiam maconha e um aparelho celular introduzidos nas partes íntimas.

As duas foram presas e encaminhadas à delegacia.

(Com informações do Blog do Berimbau)