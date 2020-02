Dois carros da Prefeitura de Borrazópolis foram incendiados entre a noite de terça-feira (11) e madrugada (12). De acordo com a Polícia Militar (PM), os veículos, avaliados como bens inservíveis do município, estavam no pátio da prefeitura quando foram atingidos pelo fogo que começou em uma área de pastagem.

A polícia investiga a autoria do incêndio. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi preso.