Motorista é preso com quase 25 quilos de crack e cocaína em Mandaguari; assista ao vídeo 

Um jovem de 25 anos foi preso com quase 25 quilos de crack e cocaína na tarde desta quarta-feira, (12), na BR-376, em Mandaguari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava em um GM Classic, com placas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A PRF realizada uma fiscalização de rotina quando abordou o motorista que aparentou certo nervosismo. Dentro do banco traseiro, foram localizados 19 tabletes de crack pesando 19,7 kg e 5 de cocaína pesando 5,80 kg. Ao todo foram apreendidos 24,90 kg de drogas.

Indagado pelos agentes o condutor afirmou ter pego a droga em Guaíra, região oeste do Estado, e pretendia levá -la até Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Pelo transporte receberia determinada quantia em dinheiro.



Ele foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.

Assista ao vídeo da PRF: