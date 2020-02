Prefeito de Ivaiporã assina convênio em Brasília de quase R$4 milhões  

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, encontra-se em Brasília, onde assinará um convênio de cerca de R$4 milhões para investir no Meio Ambiente. A assinatura do convênio acontecerá, às 17h00, no Palácio do Planalto, na presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.



Miguel Amaral assinará o convênio acompanhado do diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Alaercio Bufalo.

O convênio é referente à aprovação de um projeto no valor de R$3.893.732,81 milhões, que foi apresentado ao Ministério do Meio Ambiente no âmbito do Programa Nacional Lixão Zero.

O projeto da Prefeitura de Ivaiporã visa executar melhorias no Aterro Sanitário, reforçar a coleta seletiva e prevê a contratação de uma empresa de consultoria para acompanhar a aplicação dos recursos. Além dos benefícios citados, com recursos do Programa Nacional Lixão Zero, a Prefeitura de Ivaiporã vai adquirir 3 caminhões, 1 trator de esteira, 1 retroescavadeira, 1 veículo utilitário, 1 triturador de galhos, 1 balança rodoviária para veículos e 1 revolvedor de compostagem.

Segundo o prefeito Miguel Amaral, apenas 5 municípios do Paraná (Ivaiporã, Guarapuava, Piraquara, Diamante do Oeste e Marechal Cândido Rondon) tiveram os projetos aprovados dentre os 57 municípios do Brasil que receberão recursos para implantar o Programa Nacional Lixão Zero.

Foram apresentados mais de 1.000 projetos.





Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã