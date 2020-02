Faxinal entrega materiais para Defesa Civil

O Posto de Bombeiros Comunitários de Faxinal — Defesa Civil, recebeu na manhã desta quarta-feira (12), novos itens fundamentais para a atuação no município. O prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), entregou vários itens, entre uniformes, equipamentos, botas táticas, camisas, calças, jaquetas, bonés, motosserra, escada de fibra padrão BNT, caixa de ferramentas com 30 itens e kits para o alojamento, que vão fazer a diferença nas emergências. As aquisições totalizaram R$ 26,7 mil.

Segundo o prefeito Gallo, o repasse se faz necessário porque as fardas se desgastam e o trabalho de risco sempre precisa de equipamentos novos.

“Já entregamos no ano passado vários equipamentos e hoje mais uma vez estamos equipando novamente nossos profissionais com esses materiais que vão fazer a diferença no atendimento da população faxinalense. Acredito que, como servidor, os agentes se sentirão valorizados e motivados com os uniformes e equipamentos novos”, disse o prefeito.

O supervisor dos Bombeiros Comunitários de Faxinal, cabo Carlos José Borges, agradeceu a grande parceria da administração, que sempre se mostra preocupada e apoiando o bom desenvolvimento do destacamento.

“Parecem coisas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de um salvamento. Muitas vezes, uma motosserra e uma escada dessas pode evitar tanto prejuízos materiais como também preservar vidas, que é o mais importante”, ressaltou Borges.

Participaram da entrega, o supervisor do Bombeiro Comunitário de Faxinal, cabo Carlos José Borges; Paulo Cezar Toledo, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC); e vereadores, Paulinho Portela, presidente da Câmara Municipal e Zé de Oliveira (Neno Gás).