Bandidos usam nome de deputado do Paraná para aplicarem golpe pelo WhatsApp

Uma nova tentativa de golpe pelo WhatsApp está usando o nome do deputado estadual Tiago Amaral (PSB), vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná.

Um homem, que se identifica como sendo do gabinete do parlamentar, ligou para algumas pessoas de Londrina, convidando para uma “festa de confraternização do deputado Tiago Amaral”.

A pessoa avisa que está sendo enviado por SMS um código que deve ser digitado no aplicativo para receber o convite com os detalhes da festa. O falso convite foi enviado para várias pessoas, entre elas jornalistas.

Algumas pessoas entraram em contato com o próprio deputado, avisando sobre a ligação. “É uma tentativa de golpe. Infelizmente alguém está usando o meu nome e tentando se passar por alguém que trabalha comigo”, afirma Tiago Amaral.