São Pedro do Ivaí recebe veículos para Assistência Social e Conselho Tutelar

O prefeito de São Pedro do Ivaí, José Isalberti, entregou oficialmente nesta quarta-feira (12) dois veículos destinados à Assistência Social, sendo um para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e outro para uso exclusivo do Conselho Tutelar.



O Citroen Aircross Zero KM, direcionado ao CRAS, chegou por meio de emenda do deputado federal Ricardo Barros, numa parceria entre Governo Federal (Ministério da Cidadania) e o Governo Estadual (Rede de Proteção Social e Especial Básica do Paraná). Já o Volkswagen Voyage 0 km, exclusivo para o Conselho Tutelar, foi adquirido por meio do Governo do Estado (FIA - Fundo da Infância e Adolescência).





Além do Voyage, por meio do FIA foram adquiridos para o Conselho Tutelar três computadores, um telefone, três ar condicionados e uma impressora.

“Melhorando a estrutura física dos serviços públicos, conseguimos aumentar o acesso às pessoas que precisam dos serviços da nossa Assistência Social e colher melhores resultados no atendimento à população, principalmente os idosos e a mais carente”, destacou o prefeito José Isalberti.

Na ocasião, o prefeito valorizou também a aquisição de um micro-ônibus para uso da Assistência Social em 2019, adquiridos através do Fundo Estadual de Assistência Social.





O secretário de Assistência Social, Isaque de Souza, ressaltou que o novo veículo é importante para o suporte e atendimento às famílias cadastradas em programas sociais. “Com este veículo, o CRAS poderá desempenhar seu papel junto às pessoas que tanto necessitam deste serviço prestado pelo Centro de Referência da Assistência Social”, valorizou Isaque. Já a presidente do Conselho Tutelar, Neiva Biajo, destacou que o novo carro contribuirá para o atendimento dos conselheiros tutelares junto às crianças e adolescentes.

Participaram do ato, em frente ao prédio da prefeitura municipal, o presidente da Câmara de Vereadores Rildo Camargo, os vereadores Evaldo Domingues de Oliveira e Maridelma Guimarães, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Lucinéia Pereira dos Santos, a equipe do CRAS de São Pedro do Ivaí e os demais conselheiros tutelares.