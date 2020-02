Secretaria de Educação emite nota sobre fechamento temporário da creche de Ubaúna

Após comentários em redes sociais indagando sobre o fechamento da creche do distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí, a secretaria de Educação, emitiu uma nota a imprensa afirmando que o fechamento é temporário para reformas no prédio e regularização da documentação da instituição. Até o ano passado funcionava como creche, e passará a Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

A secretária de Educação, Daiene Bueno, destaca que o fechamento obedece a uma ordem do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã, que exige a regularização do CMEI, e que todas as providências estão sendo tomadas. “O projeto para as intervenções no prédio já foi encaminhado para a secretaria de estado da Educação para que seja analisado e aprovado. Estamos no aguardo deste trâmite”, afirma.

A secretaria ainda informa na nota que todos os pais e responsáveis foram comunicados do processo de transformação que passaria a escola, em reunião que contou, inclusive, com a diretora da creche e a secretária de Educação. “A creche não foi fechada e já estamos tomando todas as providências para resolver a situação. Causa estranheza os comentários em redes sociais, pois todos os interessados participaram da reunião conosco”, ressalta Daiene.

Ainda, conforme a nota, quando foi feita a reunião para anunciar o fechamento temporário, apenas quatro alunos estavam sendo atendidos na creche, mas este número passou para 10, quando foi anunciado que as crianças seriam trazidas para estudar na cidade, no CMEI Vovó Bárbara.

“Tem gente querendo criar polêmica, pois a secretaria está garantindo o transporte para os alunos todos os dias, com total segurança. São quatro monitores que vão dentro da Van junto com o motorista, para que todos sejam bem cuidados, inclusive, contando com todos os equipamentos de segurança para o transporte, como as cadeirinhas”, afirma a secretária.

A Van busca os alunos de segunda a sexta às 08h00 da manhã, em frente a creche de Ubaúna, e retorna às 17h10 para o mesmo lugar. “Tudo está sendo feito conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado e da secretaria de estado da Educação. Os pais tem total acesso para falar conosco na secretaria e sanar qualquer tipo de dúvidas. É uma situação provisória que estamos nos esforçando ao máximo para resolver o mais rápido possível”, frisa Daiene.

A secretaria municipal de Educação ainda destaca que após a regularização e transformação do prédio, os alunos e professores terão um ambiente muito melhor. Dentre as intervenções previstas, estão a construção de lactário, instalação de itens de combate a incêndio e instalação de parquinho infantil.